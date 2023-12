Unfälle

vor 9 Min.

Fußgängerin nach Autounfall mit Verletzungen in Klinik

Artikel anhören Shape

Eine 62-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag in Berlin-Neukölln von einem Auto angefahren und danach mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

An Armen, Beinen und Oberkörper sei die Frau verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Steuer des Autos saß demnach ein 83-Jähriger, der nach links abbiegen wollte. Dabei sei es zu dem Unfall gekommen. Zum genauen Hergang ermittelt nun die Polizei. Die Neuköllner Straße war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme ab Zwickauer Damm in Richtung der Straße Alt-Rudow gesperrt. (dpa)

Themen folgen