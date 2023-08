Kind fährt mit Roller auf Straße und wird schwer verletzt

Ein siebenjähriges Kind ist mit seinem Roller auf eine Straße in Pritzwalk (Prignitz) gefahren und beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag fuhr ein 50-jähriger Autofahrer am Samstag auf einer Straße am Meyenburger Tor mit reduzierter Geschwindigkeit, als das kleine Mädchen plötzlich zwischen Autos hervorkam und mit ihrem Roller auf die Straße fuhr. Der Autofahrer habe eine Kollision nicht mehr verhindern können, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde mit schweren, aber jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

