Mädchen wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Autofahrer hat im Märkischen Viertel eine Jugendliche angefahren und schwer verletzt.

Der 80-Jährige war am Samstagnachmittag auf der Finsterwalder Straße zum Wilhelmsruher Damm unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 13-Jährige soll von rechts auf die Fahrbahn gegangen sein. Dabei habe der Wagen des Rentners das Mädchen erfasst. Sie kam den Angaben zufolge mit diversen Verletzungen, unter anderem am Kopf, zur Operation in ein Krankenhaus.

(dpa)