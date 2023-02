Polizei zu tödlichem Unfall: Radfahrerin wechselte die Spur

Nach einem tödlichen Unfall einer Radfahrerin in Berlin-Lichtenrade hat die Polizei weitere Details zum Unfallhergang bekannt gegeben.

Die 57-Jährige war nach ersten Erkenntnissen am Sonntagmittag auf dem Mariendorfer Damm in Fahrtrichtung Ankogelweg unterwegs gewesen, als sie von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach und Aussagen von Zeugen zufolge fuhr die Frau auf dem rechten Fahrstreifen. Zur selben Zeit war ein 54-Jähriger mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen in dieselbe Richtung wie die Radfahrerin unterwegs.

Die 57-Jährige soll den Angaben zufolge ohne Handzeichen vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben und mit dem Auto des 54-Jährigen kollidiert sein. Sie prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und kam mehrere Meter hinter dem Unfallort auf dem Boden regungslos zum Liegen. Trotz Reanimationsversuchen starb die Radfahrerin noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt.

(dpa)