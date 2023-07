Radfahrerin bei Unfall mit Lkw verletzt - Fahrer fährt davon

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw im Ortsteil Weißensee in Berlin-Pankow gestürzt und schwer verletzt worden.

Der Fahrer des Lkw fuhr vom Unfallort davon, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach fuhr die 34-jährige Radfahrerin am Freitagnachmittag auf der Berliner Allee Richtung Streustraße auf dem Fahrradstreifen. Dabei kam es den Angaben zufolge zu einer Berührung zwischen dem Lkw, der neben ihr in die gleiche Richtung unterwegs war.

Daraufhin stürzte die Frau und erlitt Verletzungen am Kopf, Rumpf und Bein. Rettungskräfte brachten die 34-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer nicht den erforderlichen Seitenabstand zu der Radfahrerin eingehalten haben. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)