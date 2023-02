Senior fährt über Rot: Kinder und Jugendliche verletzt

Ein 75-Jähriger ist in Berlin-Lankwitz über eine rote Ampel gefahren und hat eine Heranwachsende, zwei Jugendliche und zwei Kinder verletzt.

Der Mann fuhr am Freitagmorgen mit seinem Wagen von der Paul-Schneider-Straße in Richtung Leonorenstraße, als er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach fuhr der 75-Jährige bei Rot ungebremst auf eine Kreuzung und erfasste eine 18-Jährige, zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren und zwei Kinder im Alter von 6 und 4 Jahren. Eine 16-Jährige und die beiden Kinder wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie stationär in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Die anderen beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

Das Fahrzeug des Mannes stieß außerdem mit dem Fahrzeug einer 47-Jährigen zusammen. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt, an ihrem Wagen entstand allerdings Sachschaden. Auch der 75-jährige Unfallverursacher musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

(dpa)