Skifahrerin in Österreich nach Sturz tödlich verunglückt

Eine Skifahrerin aus Berlin ist am Freitag in Österreich tödlich verunglückt.

Die 64-Jährige sei am frühen Morgen im Skigebiet SkiWelt Ellmau-Going der Gemeinde Ellmau auf einer rot markierten Piste gefallen, abgerutscht und über den Pistenrand hinausgeraten, wie die Polizei Tirol am Freitagabend berichtete. Sie sei nach etwa 20 Metern im steilen Gelände schwer verletzt liegen geblieben. Jemand habe den Unfall beobachtet und sofort die Rettung alarmiert, hieß es weiter. "Trotz der rasch eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen sowohl durch die Pistenrettung als auch den Notarzt verstarb die Frau noch an der Unfallstelle", teilte die Polizei mit.

(dpa)