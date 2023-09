Unfall mit Streifenwagen in Reinickendorf: Mehrere Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Auto sind in Berlin-Reinickendorf mehrere Menschen verletzt worden.

Die Wagen stießen am Donnerstagvormittag an der Lindauer Allee/Ecke Residenzstraße zusammen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Polizeiwagen ohne Sonder- und Wegerechte unterwegs gewesen sein und Vorfahrt gehabt haben. Weitere Details waren noch nicht bekannt. In dem Einsatzauto befanden sich drei Insassen, in dem anderen Auto zwei.

(dpa)