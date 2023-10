36-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 36-Jähriger ist bei Trebbin bei einem Autounfall gestorben.

Der Mann sei am Freitag auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und und mit dem Auto gegen einen Straßenbaum geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann starb trotz Reanimationsversuchen der eingesetzten Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zu den Unfallursachen.

(dpa)