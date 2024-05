74-jähriger Quadfahrer gestorben: Polizei ermittelt

Zwei Tage nach einem tödlichen Sturz eines 74 Jahre alten Quadfahrers ermittelt die Polizei weiter zum Unfallhergang.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei als Unfallursache ein vorhergehendes medizinisches Problem wahrscheinlich, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war am Samstagabend auf einer Motocross-Strecke in Lübbe (Landkreises Dahme-Spreewald) unterwegs und stürzte von einem Hügel. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Im Rahmen der Spurensicherung kamen Kriminaltechniker des Tatortdienstes zum Einsatz, wie es hieß.

(dpa)