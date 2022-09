Absturz im Friedrichstadtpalast: Zwei Menschen verletzt

Während einer Vorstellung im Friedrichstadtpalast in Berlin-Mitte ist es am Bühneneingang zu einem Unfall mit einem Absturz gekommen.

Zwei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Der Absturz in dem Haus in der Friedrichstraße sei am Dienstagabend aus großer Höhe erfolgt, hieß es. Weitere Angaben zum Unfallhergang wurden bisher nicht gemacht.

(dpa)