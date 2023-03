Achtjähriger Junge in Lankwitz angefahren: Schwer verletzt

Ein achtjähriger Junge ist in Berlin-Lankwitz von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden.

Der Junge wollte am Freitagabend die Gallwitzallee in Höhe eines Parkplatzes überqueren, als er von einem 23-jährigen Autofahrer erfasst wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Kind kam mit Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich in ein Krankenhaus.

Der 23-jährige Autofahrer gab gegenüber der Polizei zu, keinen gültigen Führerschein zu besitzen und das Auto ohne die Erlaubnis des Halters genutzt zu haben. Die Polizei ermittelt. Die Gallwitzallee war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

(dpa)