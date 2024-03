Busunglück: Busfahrer soll Ruhezeiten eingehalten haben

Der Fahrer des verunglückten Flixbusses auf der Autobahn 9 bei Leipzig soll nach Angaben des Busunternehmens alle Lenk- und Ruhezeiten eingehalten haben.

"An Bord waren zwei Fahrer, der Fahrer im Einsatz steuerte den Bus seit Abfahrt in Berlin um 8 Uhr", teilte ein Sprecher am Mittwoch dem Radiosender Antenne Bayern mit.

Der Unfall hatte sich gegen 9.45 Uhr am Mittwoch zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz ereignet. Bei dem Unfall sind laut Polizei fünf Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es den Angaben zufolge mehr als 20 Verletzte.

Der Fahrer des Reisebusses ist nach Angabe der Polizei nicht unter den Toten. Details zum Gesundheitszustandes des Mannes wurden nicht genannt.

(dpa)