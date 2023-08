Auto auf Roller aufgefahren: Frauen mit Kopfverletzungen

Ein Auto soll am Samstagabend in Berlin-Prenzlauer Berg auf einen Motorroller aufgefahren sein.

Die beiden Frauen auf dem Roller wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Die 27 Jahre alte Rollerfahrerin bremste demnach wegen einer auf Rot schaltenden Ampel, während das dahinter fahrende Auto eines 46-Jährigen beschleunigte. Das Auto fuhr laut Polizei auf und die 27-Jährige schleuderte nach vorne. Ihre 31 Jahre alte Beifahrerin flog den Angaben zufolge nach hinten über den Wagen. Die Rollerfahrerin kam mit inneren Kopfverletzungen und die 31-Jährige mit einem Schädel-Hirn-Trauma sowie Verletzungen an einem Arm ins Krankenhaus, hieß es. Der Mann blieb unverletzt. Die Beamten fanden bei der 27-Jährigen ein Gefäß mit Drogen und ordneten deshalb eine Blutentnahme an.

(dpa)