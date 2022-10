Auto kracht gegen Ampel - 71-Jährige schwer verletzt

Eine 71-Jährige ist in Berlin-Charlottenburg mit ihrem Auto gegen eine Ampel gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Die Frau war am Freitagabend im Ortsteil Westend unterwegs, als sie beim Linksabbiegen auf den Messedamm die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach kam die Seniorin nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Ampelmast. Die Frau zog sich schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zu und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Zusammenstoß wurden am Unfallort sowohl die Ampel als auch ein dort abgestellter E-Scooter beschädigt. Das Auto der Seniorin war nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Warum die 71-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verlor, sollen nun die Ermittlungen der Polizei aufklären.

(dpa)