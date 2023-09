Auto stößt in Spandau beim Wenden mit Linienbus zusammen

Beim Wenden ist ein Auto in Berlin-Spandau mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Der 64-jährige Fahrer des Autos zog sich dabei eine Kopfverletzung zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er bei dem Fahrmanöver am Donnerstagmorgen in der Neuendorfer Straße offensichtlich die Geschwindigkeit des hinter ihm herannahenden Busses unterschätzt. Der 26-jährige Busfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 64-Jährige soll nicht angeschnallt gewesen sein, auch eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen.

(dpa)