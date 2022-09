Auto überschlägt sich und beschädigt sieben Fahrzeuge

Ein 37-Jähriger hat sich mit seinem Fahrzeug in Treptow-Köpenick überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der Mann in der Nacht zu Samstag auf der Straße Am Treptower Park in Richtung Baumschulenweg unterwegs, als sein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und über den Grünstreifen fuhr. Der Autofahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und krachte in sieben am Straßenrand parkende Autos. Er wurde mit mehreren inneren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

(dpa)