Autofahrer fährt Frau auf Warschauer Brücke an

Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin auf der Warschauer Brücke in Friedrichshain mit seinem Wagen angefahren.

Die Frau kam mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntagnachmittag berichtete. Demnach hatte die 45-Jährige in der Nacht zu Sonntag unvermittelt die Straße betreten. Der 63-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Zuvor berichtete die Zeitung "B.Z.".

(dpa)