Autofahrer prallt gegen Laternenmast: schwer verletzt

Ein 79-Jähriger ist mit seinem Auto in Berlin-Neukölln über eine Mittelinsel gefahren und gegen einen Laternenmast geprallt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Auto am frühen Freitagmorgen auf der Grenzallee, als er auf die Mittelinsel kam und gegen die Laterne stieß. Rettungskräfte brachten den verletzten 79-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurde die Straße zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet.

(dpa)