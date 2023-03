Autofahrerin fährt über Rot: Zweijähriger verletzt

Eine 87 Jahre alte Autofahrerin ist in Berlin-Spandau über eine rote Ampel gefahren und hat dabei ein zweijähriges Kind angefahren.

Der kleine Junge hatte am Samstagabend zusammen mit seiner Mutter an der Ampel die Charlottenburger Chaussee überquert, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach streifte die Seniorin mit ihrem Auto das Kind und fuhr zunächst weiter. Der Junge stürzte und kam mit Verletzungen am Kopf und an einem Bein in ein Krankenhaus.

Eine Zeugin folgte der Autofahrerin demnach und sprach sie beim nächsten Halt auf den Vorfall an. Daraufhin kehrte die 87-Jährige zur Unglücksstelle zurück. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sie den Unfall nicht bemerkt. Sie bekam eine Anzeige wegen des Verdachts auf Unfallflucht. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

(dpa)