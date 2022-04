Betrunkener Autofahrer fährt Fußgänger an: Schwer verletzt

Ein Fußgänger ist vom Wagen eines betrunkenen Autofahrers angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 45-jährige Autofahrer am Mittwochabend auf der Falkenseer Chaussee in Berlin-Spandau in Richtung Zeppelinstraße und wechselte auf Höhe der Zweibrücker Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stieß er dabei mit dem 19-jährigen Fußgänger zusammen, der von rechts aus über die Straße lief. Der 19-Jährige wurde mit schweren Oberkörper- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Autos sowie sein Beifahrer blieben unverletzt, hieß es. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem 45-Jährigen habe einen Wert von rund 1,9 Promille ergeben. Daraufhin beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Mannes.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-987637/2 (dpa)