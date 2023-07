Bus fährt auf Auto auf: Mehrere Kinder verletzt

Bei einem Auffahrunfall im Berliner Ortsteil Baumschulenweg sind am Mittwochmorgen mehrere Kinder verletzt worden.

Der Busfahrer sei auf ein wartendes Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. In Folge des Zusammenstoßes stürzten acht Kinder im Grundschulalter im Bus und verletzten sich am Kopf beziehungsweise im Gesicht. "Zwei Kinder mussten in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt werden", hieß es. Die anderen sechs Kinder seien an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt worden.

(dpa)