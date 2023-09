Unfall

Hauptbahnhof Potsdam: Auto fährt drei Fußgänger an

An einem Fußgängerüberweg am Hauptbahnhof Potsdam sind drei Fußgänger am Montagabend von einem Auto angefahren worden.

Am Steuer saß eine 69-jährige Frau, die Unfallursache ist noch unklar, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei sagte. Bei den Fußgängern handelte es sich demnach um zwei Erwachsene und ein Kind. Die Erwachsenen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, das Kind hat leichte Verletzungen. In Lebensgefahr schwebe niemand, so der Sprecher. Die Feuerwehr teilte auf der Plattform X (vormals Twitter) mit, sie sei mit zahlreichen Kräften an der Unfallstelle gewesen. Zur Betreuung von Augenzeugen sei die Notfallseelsorge angefordert worden. Feuerwehr Potsdam auf Plattform X (dpa)

