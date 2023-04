Jugendlicher von Straßenbahn in Berlin-Weißensee erfasst

Ein 16-Jähriger ist in Berlin-Weißensee von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden.

Der Jugendliche überquerte am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr die Gleise an der Station "Stadion Buschallee", wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei habe er eine von rechts kommende Straßenbahn übersehen. Trotz starker Bremsung erfasste die Tram den 16-Jährigen. Er wurde gegen eine gegenüber haltende Bahn geschleudert und erlitt laut Polizei Verletzungen am Schlüsselbein sowie der Lunge, Prellungen und ein Schädelhirntrauma. Er kam in ein Krankenhaus. Der 63 Jahre alte Straßenbahnfahrer sei deutlich mitgenommen gewesen von dem Unfall, hieß es.

(dpa)