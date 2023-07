Kind in Gransee von Auto erfasst: Mit Hubschrauber in Klinik

Ein Zwölfjähriger ist in Gransee (Landkreis Oberhavel) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Das Kind wurde nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Junge zuvor die Fahrbahn an einer Ampel bei Rot gekreuzt haben. Weitere Angaben zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

(dpa)