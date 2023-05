Kind von Radfahrer an Ampel erfasst und schwer verletzt

Ein sieben Jahre alter Junge ist an einer Ampel am Berliner Alexanderplatz von einem Radfahrer angefahren und schwer verletzt worden.

Laut ersten Erkenntnissen wollten das Kind und seine Mutter am Montagabend bei Grün die Karl-Liebknecht-Straße überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach soll der 29-jährige Radfahrer eine für ihn rote Ampel missachtet haben. Der Junge wurde einige Meter mitgeschleift und stürzte dann auf die Fahrbahn. Er kam mit Arm- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Radfahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, konnte dies jedoch nach einer Behandlung wieder verlassen. Gegen ihn werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, hieß es.

(dpa)