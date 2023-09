Kleinbus überschlägt sich: Fünf Menschen verletzt

Ein Kleinbus mit fünf Insassen hat sich auf der Abfahrt Heckerdamm der Autobahn 100 in Berlin überschlagen.

Alle fünf Menschen in dem Fahrzeug wurden bei dem Unfall am Freitagmorgen verletzt, davon zwei schwer, wie die Pressestelle der Feuerwehr mitteilte. Demnach war ein Mensch zwischen dem Kleinbus und der Fahrbahn eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein weiteres Fahrzeug war den Angaben zufolge nicht beteiligt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Derzeit gibt es Bergungsarbeiten des Kleinbusses auf der Autobahnabfahrt. Die Feuerwehr war am Morgen mit etwa 46 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

(dpa)