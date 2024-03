Lkw kippt um: Ausfahrt Alboinstraße der A100 gesperrt

Drei Menschen sind bei einem Unfall in Tempelhof-Schöneberg verletzt worden.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, soll ein Lkw am frühen Mittwochmorgen im Kreuzungsbereich der Aus- und Einfahrt Alboinstraße zur A100 im Bereich Schöneberger Straße umgekippt sein. Der Fahrer ist demnach eingeklemmt worden. Nach Informationen der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf X (ehemals Twitter) wurde die Auf- und Abfahrt an der Alboinstraße auf die A100 gesperrt.

Nach Angaben der Polizeisprecherin kann die Sperrung noch länger andauern, ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. Der genaue Unfallhergang sowie genauere Informationen über die Verletzten sind bislang nicht bekannt. Wie schwer die Menschen verletzt wurden, ist ebenfalls noch unklar.

(dpa)