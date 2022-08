Mann stirbt an unbeschranktem Bahnübergang in Beeskow

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Beeskow (Oder-Spree) ist ein Mann beim Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Er starb noch an der Unfallstelle, wie der Lagedienst der Brandenburger Polizei in Potsdam mitteilte. Der genaue Hergang des Unfalls am Dienstagvormittag an einer Kleingartenanlage müsse noch geklärt werden.

Auch die Identität des Mannes steht noch nicht zweifelsfrei fest. Es müsse noch geklärt werden, ob der Ausweis eines 75-Jährigen, der gefunden wurde, tatsächlich zu dem Verunglückten gehört. Der Zugführer und die Fahrgastbetreuerin des Zuges der Niederbarnimer Eisenbahn wurden psychologisch betreut. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Das Unternehmen richtete einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

