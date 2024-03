Maserati fährt Wildschwein an: 34.000 Euro Sachschaden

Beim Zusammenstoß eines Autos der Marke Maserati mit einem Wildschwein ist in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) ein hoher Sachschaden entstanden.

Der 27 Jahre alte Fahrer des Wagens sei am Sonntagmorgen gegen 6.00 Uhr auf einer Landstraße unterwegs gewesen, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn gekreuzt habe, erklärte ein Sprecher der Polizei. Nach dem Zusammenprall rannte das Wildschwein demnach in den Wald. An dem Luxuswagen, der weiterhin fahrbereit war, entstand ein Sachschaden in Höhe von 34.000 Euro.

(dpa)