Mit E-Scooter gegen Fahrtrichtung: Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer eines Elektrorollers ist in Berlin auf der falschen Straßenseite gefahren und beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Nach Zeugenaussagen war der 27-jährige Mann am Montagabend gegen 22.00 Uhr auf dem Fahrradweg auf der Hermannstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dann stieß er mit dem Auto einer 25-jährigen Fahrerin, die rechts abbog, zusammen. Beim Sturz wurde der junge Mann schwer am Kopf verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)