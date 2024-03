Motorradfahrer stoßen zusammen: Toter und Schwerverletzter

Bei dem Zusammenstoß zweier Motorradfahrer im Landkreis Oberspreewald Lausitz ist ein Mann gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben stießen beide Fahrer am Sonntag zwischen Wormlage und Saalhausen aus zunächst unbekannter Ursache frontal zusammen. Ein 55-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Ein 39-Jähriger wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu den Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Gutachter hinzugezogen.

(dpa)