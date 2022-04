Mutmaßlicher Autodieb in Berlin-Köpenick schwer verletzt

Ein Mann ist in Berlin-Köpenick mit einem gestohlenen Transporter gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Der Wagen kam in der Nacht zum Dienstag aus bisher unbekannter Ursache von der Müggelheimer Straße ab, prallte gegen den Verteilerkasten und blieb schließlich an einer Wand stehen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte befreiten den schwer verletzten 36-Jährigen aus dem Auto und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach den Angaben vom Dienstag war der Transporter kurz zuvor in der Hartriegelstraße gestohlen worden. Gegen den mutmaßlichen Autodieb wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-891846/2 (dpa)