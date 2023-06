Polizeiwagen und Auto stoßen zusammen: Frau verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Polizeiwagens und eines Autos in Berlin-Kreuzberg ist eine 24 Jahre alte Frau verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Polizeiauto am Montagabend mit Blaulicht und Martinshorn bei roter Ampel in eine Kreuzung gefahren. Dort stieß der Wagen laut Polizei mit dem anderen Auto zusammen.

(dpa)