Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein 21-jähriger Radfahrer ist in Berlin-Pankow von einem Autofahrer angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versuchte der Radfahrer am Donnerstagabend von der Kissingenstraße in die Kreuzung Kissingenstraße und Granitzstraße abzubiegen. Dabei übersah er laut Polizei ein von links kommendes Auto, das Vorfahrt hatte.

Der 43-jährige Autofahrer konnte den Angaben zufolge nicht rechtzeitig bremsen und fuhr den Radfahrer mit seinem Auto an. Durch den Zusammenstoß schlug der 21-Jährige in die Vorderscheibe des Autos ein. Der schwerverletzte Radfahrer wurde von Rettungskräften zunächst erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde durch Glassplitter der Frontscheibe am Arm verletzt. Zum genauen Unfallgeschehen wird noch ermittelt.

(dpa)