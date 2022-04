Rettungswagen mit Sirene stößt mit Motorradfahrer zusammen

Ein Motorradfahrer ist in Berlin mit einem Rettungswagen, der mit Blaulicht und Sirene fuhr, zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Der 61 Jahre alte Motorradfahrer kam nach dem Unfall am Montag in Reinickendorf mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Rettungswagen der Feuerwehr hatte eine rote Ampel an einer Kreuzung der Scharnweberstraße überfahren. Dort kam es zu dem Unfall. Der 35-jährige Fahrer des Rettungswagens erlitt einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-962929/2 (dpa)