Zusammenstoß zweier Autos in Charlottenburg: Drei Verletzte

Drei Männer sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Charlottenburg verletzt worden.

Ein 24-Jähriger kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach stieß der 24-jährige Fahrer mit seinem Auto am späten Sonntagabend an der Kreuzung zwischen Einsteinufer und Marchbrücke mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen. Der 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sein Beifahrer sowie der 29-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt. Zuvor hatte die "B.Z." (online) berichtet.

Es bestehe laut Polizei der Verdacht, dass der 24-jährige Fahrer alkoholisiert war. Daher wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)