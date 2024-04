Zusammenstoß zwischen zwei Autos: Vier Menschen verletzt

In Neu-Hohenschönhausen gerät am Ostersonntag ein Auto eines 18-Jährigen auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt es zum Zusammenstoß.

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Berlin-Neu-Hohenschönhausen sind vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 18-Jähriger geriet am Sonntagnachmittag in der Wartenberger Straße in einer Kurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Auto einer 80-Jährigen. Die Seniorin kam mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der 18-Jährige, seine 16 Jahre alte Beifahrerin und ein 17 Jahre alter Mitfahrer wurden vor Ort und in einer Klinik ambulant behandelt. Der Wagen des 18-Jährigen wurde zur Begutachtung sichergestellt, wie es hieß.

(dpa)