Viadrina-Uni unterstützt Studierende und Lehrende in Ukraine

Mit Stipendien, Lehraufträgen und Weiterbildung unterstützt die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) weiterhin Studierende und Lehrende in der Ukraine.

Die Hilfe laufe über das Projekt "Ukraine digital: Studienerfolg in Krisenzeiten sichern" vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), teilte die Universität der Oderstadt am Montag mit. An der Viadrina-Uni studieren und arbeiten fast 240 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Zu den Kooperationspartnern in der Ukraine zählen die Nationale Universität Kiew-Mohyla-Akademie, die Kyiv School of Economics und die Karasin-Universität Charkiw.

Das 2022 begonnene und für dieses Jahr verlängerte Projekt umfasst den Angaben nach 25 Aufenthaltsstipendien an der Viadrina-Universität, 40 Online-Stipendien für Studierende in der Ukraine sowie 32 digitale Lehraufträge. Im neuen Projektjahr sollen zudem Studierende und Promovierende in analogen und virtuellen Formaten beim Verfassen ihrer Abschlussarbeiten unterstützt werden.

Ein Element des Programms ist auch das Viadrina Online Lab mit ukrainisch-, deutsch- und englischsprachigen Materialien, Handouts und Quellen über digitale Lehrdidaktik, Schreib- und Lernstrategien. Darüber hinaus wurden Aus- und Weiterbildungsangebote für ukrainische Lehrkräfte zu digitalen Kompetenzen angeboten. Insgesamt 163 Lehrende aus der Ukraine nahmen nach Uni-Angaben an digitalen Workshops zur Weiterentwicklung einer digitalen Lehr- und Lernumgebung teil.

Für die Erhaltung digitaler Infrastruktur und den Projekterfolg würden in der Ukraine aber auch Generatoren, Internetzugang über Satellit und bombensichere Schutzräume für die Hochschulen gebraucht, erklärte Koordinatorin Johanna Hiebl.

