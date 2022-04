Städte sehen Verteilungsproblem von Flüchtlingen

Die großen und mittleren Städte und Gemeinden in Brandenburg dringen auf eine faire Verteilung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

"Es kann nicht sein, dass sozusagen nur Flüchtlinge dahin kommen, wo freier Wohnraum ist", sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Senftenbergs Bürgermeister Andreas Fredrich ( SPD), am Freitag nach einer gemeinsamen Sitzung. Es werde nicht nachhaltig sein, wenn die Geflüchteten nur auf einige wenige Kommunen verteilt würden, die Raum anbieten könnten. "Es ist ein tatsächliches Problem." Dafür sei "noch keine richtige Lösung" gefunden.

In Brandenburg sind mehrere Städte wie Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus besonders belastet, weil dort viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ankommen. Dort steht allerdings auf längere Sicht nicht so viel Wohnraum zur Verfügung wie in Städten, die weiter entfernt von Berlin liegen. Der Senftenberger Bürgermeister sagte: "Auch wir wollen natürlich unserer Verpflichtung nachkommen - solange wir freie Kapazitäten haben, gern."

Die großen und mittleren Städte und Gemeinden fordern außerdem einen ausreichenden Ausgleich für die Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen und der Integration der Kinder in Schulen und Kitas. Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten sich am Donnerstag auf finanzielle Hilfe des Bundes geeinigt. "Das Geld muss bei uns ankommen", sagte Fredrich. Die entstandenen Kosten müssten auch übernommen werden, bei den Kommunen dürfe nichts hängen bleiben.

Der Bund will die Kommunen bei den Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge im laufenden Jahr mit 500 Millionen Euro unterstützen. Die Länder sollen für in diesem Jahr bereits entstandene Kosten vom Bund ebenfalls 500 Millionen Euro bekommen. An den Kosten für die Integration in Kita oder Schule will sich der Bund mit einem Betrag von einer Milliarde Euro beteiligen.

