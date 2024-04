ProSieben: Aktion von Joko und Klaas nicht nachmachen

Nachdem die Entertainer Joko und Klaas bei einer TV-Aktion in Berlin ein großes Feuerwerk in einem Keller abgefackelt haben, warnt ihr Haus-Sender ProSieben mögliche Nachahmer.

"Das Feuerwerk im Keller wurde von Profis überwacht. Es sind keine Schäden am Gebäude entstanden. Es gilt ganz klar: Bitte nicht zu Hause nachmachen", sagte ein ProSieben-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur zum Live-Spektakel in der Nacht. Die Berliner Feuerwehr teilte auf dpa-Anfrage mit, es habe "keinen Einsatz" gegeben, "der in Verbindung mit der beschriebenen "Handlung" steht".

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) haben das ProSieben-Programm einmalig für 24 Stunden übernommen. Kurz nach Mitternacht trug das Duo Feuerwerk in einen Keller auf dem Gelände im Osten der Stadt. Kurz darauf zündeten die beiden, die sich draußen aufhielten, das Feuerwerk. Es war durch Kameraeinstellungen im Keller und von außen mit Blick auf ein Fenster zu sehen, dass Feuerwerk zündete. Es entwickelte sich Rauch. Die beiden zogen dann weiter durch Berlin. Den ganzen Programmtag hatten die beiden diese Woche bei der Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" ergattert.

