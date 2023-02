Lila Bäcker geht neue Wege: Probebetrieb für autonomen Laden

Wie kann man fehlendes Personal und höhere Kosten ausgleichen? In Neubrandenburg wurde dafür ein Probelauf eines autonomen und bargeldlosen Backshops gestartet. Betreiber ist der Lila Bäcker.

Die Backkette Lila Bäcker (Neubrandenburg) geht bei den Themen Fachkräftemangel und Service einen neuen Weg. Wie Geschäftsführerin Viola Kaluza am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurde in Neubrandenburg die Testphase für den ersten autonomen Verkaufsladen ohne Personal gestartet. Dabei handelt es sich um einen mobilen Container, in dem Kunden rund um die Uhr bargeldlos Brot, Brötchen, Snacks und Getränke erwerben können. "Das kann ein Baustein werden, um die Personallage zu entspannen", sagte Kaluza.

Der "Pickup-Store" kann nur über eine Handy-App betreten werden. Zugleich soll auch per Handy bezahlt werden. Die Probephase wird rund drei Monate dauern, sagte Kaluza. Das Projekt war auf einer Messe 2022 vorgestellt worden. "Nun wollen potentielle Anwender auch Zahlen sehen." Der Neubrandenburger Standort liegt in einem Wohngebiet und an einer Berufsschule, woher man auf viel junge Kundschaft hofft.

Die Firma, die auch unter "Unser Heimatbäcker" firmiert, wird mit rund 1600 Mitarbeitern und 230 Filialen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein zu den größten Filial-Bäckereien in Deutschland gezählt. In der Corona-Zeit und nach Kostensteigerungen durch höhere Mindestlöhne und teurere Energie und Rohstoffe wurden etwa 20 Filialen geschlossen, so dass die Zahl der Beschäftigten um etwa 200 gegenüber 2021 sank.

Die Treibstoffpreise haben sich seit 2021 verdoppelt, Energiepreise vervierfacht, sagte Kaluza. Dies könne nur durch ständige Optimierung und neue Ideen ausgeglichen werden. Solche autonomen Verkaufsläden sollen künftig auch in Geschäften integriert werden, um längere Öffnungszeiten bei geringeren Personalkosten zu erreichen, hieß es.

Lila Bäcker hatte Anfang 2019 mit rund 2500 Mitarbeitern und 400 Läden Insolvenz angemeldet, aber weiterproduziert. Die Firma war dank Landesbürgschaft aus Schwerin im September 2019 mit 270 Filialen und 2100 Mitarbeitern neu gestartet.

(dpa)