Zahl beantragter Insolvenzverfahren in Brandenburg gestiegen

Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen in Brandenburg ist in den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

Es sei ein Plus von 35,1 Prozent zu erkennen, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer am Mittwoch im Landtagsausschuss in Potsdam. Er rechne nicht mit "dramatischen Auswüchsen" beim Insolvenzgeschehen in den kommenden Monaten.

Von Januar bis Juli gab es in Brandenburg dem Statistischen Bundesamt zufolge 208 Insolvenzverfahren. Davon wurden 56 mangels Masse abgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren es 154 beantragte Insolvenzverfahren. Aktuellere Zahlen lagen dem Ministerium noch nicht vor, wie es im Aussschuss hieß. Im Baugewerbe wurden von Januar bis Juli 38 Unternehmensinsolvenzen eröffnet. Im Gastgewerbe waren es 8.

Im Gesamtjahr 2021 wurden dem Bundesamt zufolge 247 Insolvenzverfahren in Brandenburg registriert. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 382.

Die Zahl der Gewerbeabmeldungen in Brandenburg stieg von 11.085 im Zeitraum Januar bis September 2021 auf 11.595 im gleichen Zeitraum dieses Jahres. Allerdings gab es Fischer zufolge wiederum mehr An- als Abmeldungen.

