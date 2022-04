Zahl der Partner-Filialen der Post in Brandenburg gesunken

Die Zahl der Partner-Filialen der Deutschen Post ist in den vergangenen Jahren in Brandenburg gesunken.

Dies geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Fraktion im Bundestag hervor. Demnach sank die Zahl der stationären Einrichtungen, in denen die Bürger etwa Briefe oder Pakete aufgeben können, von 477 im Jahr 2017 auf 451 im vergangenen Jahr. Dies ist ein Rückgang von mehr als 5 Prozent.

Besonders betroffen sind demnach einige Kreise im ländlichen Raum: So ging die Zahl dieser Partner-Filialen im Landkreis Uckermark im genannten Zeitraum von 37 auf 30 zurück. Damit wurde fast jede fünfte Filiale geschlossen. Im Landkreis Prignitz sank die Zahl von 25 auf 21 und damit um 16 Prozent. Auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gab es ein Minus von 4 auf 27 stationäre Einrichtungen. Einzig im Landkreis Teltow-Fläming erhöhte sich die Zahl um 3 auf 30 im vergangenen Jahr. Und in Potsdam kam bei zuletzt 23 eine Filiale hinzu.

Die Deutsche Post betreibt nach eigenen Angaben seit 1995 keine eigenen Filialen mehr. Seitdem würden alle Postdienstleistungen im Partner-Filialmodell in Kooperation mit dem Einzelhandel oder mit der Postbank angeboten.

Der Abbau der öffentlichen Infrastruktur im ländlichen Raum zeige sich auch bei der Post, kritisierte der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Christian Görke (Linke). Insofern sei es ein Fehler gewesen, die Post an die Börse zu bringen, meinte er. "Die Post muss dafür da sein, ihren Auftrag zu erfüllen und nicht um Gewinne zu erzielen", sagte Görke.

Wer von Stärkung des ländlichen Raums rede, müsse auch eine funktionierende Infrastruktur bereithalten, sagte der Bundestagsabgeordnete. "Doch an immer mehr Orten in Brandenburg sieht es leider so aus: kein Supermarkt, keine Ärzte, kaum Öffentlicher Nahverkehr und nun auch keine Postfiliale mehr." Zuzügler werde man so kaum gewinnen, meinte Görke.

Die Sprecherin der Deutschen Post, Anke Blenn, wies darauf hin, dass die Post gesetzlich verpflichtet sei, in Gemeinden ab 2000 Einwohner ein stationäres Angebot zu schaffen. Dieser Verpflichtung komme die Post auch nach. Zudem seien in den vergangenen Jahren auch in Brandenburg flächendeckend zusätzliche DHL-Paketshops eröffnet worden, in denen auch Brief-, Päckchen- und Paketmarkensets verkauft würden. Aktuell gebe es in Brandenburg 300 dieser DHL-Paketshops. Hinzu kämen im Land 287 DHL-Packstationen.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-984281/2 (dpa)