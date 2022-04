Polizei ermittelt nach Brandserie in Berlin

Nach sieben Bränden in Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und prüft, ob ein Zusammenhang besteht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, spielte sich das Geschehen im Bereich Charlottenburg, Halensee und Wilmersdorf ab. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Zunächst rückte die Feuerwehr laut Polizei in der Nacht zum Montag gegen 1.30 Uhr in die Gervinusstraße aus, um in Flammen stehendes Baumaterial zu löschen. Einige Minuten später folgte ein Einsatz wegen brennender Plakate an einer Brücke in der Holtzendorffstraße. Weitere Brände folgten. Gegen 5.00 Uhr morgens löschten die Feuerwehrleute in der Gegend zuletzt noch eine brennende Mülltonne in der Albrecht-Achilles-Straße.

