Bisher 311 Notrufe bei Berliner Feuerwehr eingegangen

Wegen des Unwetters am Montagabend sind bei der Berliner Feuerwehr bisher 311 Notrufe eingegangen.

"Wir haben davon noch nicht alles geschafft", sagte ein Sprecher gegen 21.30 Uhr. In den meisten Fällen handle es sich um Einsätze im Zusammenhang mit abgeknickten oder umgestürzten Bäumen. In Marienfelde würden Teile vom Dach einer Lagerhalle fehlen, in Prenzlauer Berg seien Teile eines Baums auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen.

(dpa)