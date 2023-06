Gewitter über Berlin: Feuerwehr löst Ausnahmezustand aus

Aufgrund des schweren Gewitters über Berlin hat die Berliner Feuerwehr am Montagnachmittag den "Ausnahmezustand Wetter" ausgelöst.

Zusätzliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr seien im Einsatz, hieß es auf Twitter. Ein Feuerwehrsprecher berichtete von mehreren kleineren wetterbedingten Einsätzen seit 16.30 Uhr, darunter mehrere vollgelaufene Keller. Demnach verteilten sich die Einsätze auf das gesamte Stadtgebiet. So gebe es Einsätze in Spandau, Wilmersdorf und Mitte. Von überschwemmten Straßen, wie sie auf Twitter zu sehen waren, hatte der Sprecher zunächst keine Kenntnis.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor schweren Gewittern in Brandenburg und Berlin gewarnt. Am Nachmittag seien in mehreren Landkreisen und Städten Gewitter der Stärke drei von vier sowie Starkregen und Hagel möglich, teilte der DWD in einer amtlichen Unwetterwarnung mit. Bis voraussichtlich 16.30 Uhr bestehe erhöhte Gefahr in den Kreisen Uckermark, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel. Für die Kreise Havelland und Potsdam-Mittelmark sowie für die Städte Potsdam und Berlin gab der DWD eine Warnung bis voraussichtlich 17.00 Uhr heraus.

(dpa)