Senator Schwarz: Energiesparen "genau die richtige Maßnahme"

Angesichts der drohenden Gasknappheit in den kommenden Monaten hat Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) privates Energiesparen als "genau die richtige Maßnahme" bezeichnet.

"Alles was wir jetzt einsparen, das hilft uns im Winter", sagte Schwarz am Montagabend in der RBB-"Abendschau". Die Gasspeicher würden derzeit noch gefüllt und lägen aktuell bei etwa 65 Prozent. Bis November sollen rund 90 Prozent der Kapazitäten gefüllt sein.

Schwarz bremste Befürchtungen, wonach die Gas-Situation im Winter derart angespannt sein könnte, dass Menschen in Wärmezelten versorgt werden müssen. "Es ist richtig, dass wir uns als Senat auch auf den allerschlimmsten Fall vorbereiten, aber da sind wir nicht", betonte der Senator. Im Falle einer Gasmangellage würden Privathaushalte sowie die kritische Infrastruktur zuletzt abgeschaltet.

(dpa)