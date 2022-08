Berliner Wirtschaft: "zehn Prozent plus x" Energie sparen

Die Berliner Wirtschaft will angesichts der Energiekrise einen messbaren Beitrag zum Sparen leisten.

In einer am Montag unterzeichneten Vereinbarung mit dem Senat verpflichteten sich mehrere Wirtschaftsverbände, mindestens zehn Prozent an Energie einzusparen.

Das Ziel soll unter anderem über Einschränkungen bei der Raumtemperatur, bei Klimaanlagen und Beleuchtung erreicht werden. Zudem planen die Verbände eine Ausweitung der Beratungsangebote für Unternehmen zu den Themen Energiesparen und Energieeffizienz.

Sowohl die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) als auch Vertreter der beteiligten Verbände sprachen von einem wichtigen Signal. Vor zwei Wochen hatte der Senat ein Programm zum Energiesparen in der Verwaltung und in den Liegenschaften des Landes aufgelegt. Auch dadurch sollen mindestens zehn Prozent Energie eingespart werden.

(dpa)