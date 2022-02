Verfassungsschutz: Gegner der Corona-Politik immer radikaler

Die Gegner der Corona-Gesetze radikalisieren sich nach Einschätzung des Berliner Verfassungsschutzes derzeit immer weiter.

Zwar seien Demonstrationen seit Dezember weitgehend gewaltfrei verlaufen und Neonazis und Rechtsextremisten spielten keine wichtige Rolle mehr, sagte der Berliner Innenstaatssekretär Torsten Akmann ( SPD) am Montag im Ausschuss für Verfassungsschutz. Drohschreiben und viele Aussagen zeigten aber, dass es eine Radikalisierung von Staatsgegnern gebe, die immer "hemmungsloser" handelten. Es sei zu erwarten, "dass das noch nicht das Ende ist".

Staat und Demokratie hätten in diesen Gruppen "jede Legitimation verloren", sagte Akmann. Die Entwicklung sei in ganz Deutschland zu beobachten, Berlin sei nicht mehr der zentrale Schauplatz. In anderen Bundesländern würden Impf- und Teststationen angegriffen. Die Protagonisten seien vernetzt, es gebe aber keine bundesweit übergeordnete "ordnende Hand".

Der Chef des Verfassungsschutzes, Michael Fischer, sagte, es gehe um eine "schwarmartige Bewegung". "Und umso kleiner die Gruppe ist, umso schneller vollzieht sich die Radikalisierung."

Die Proteste konzentrieren sich aktuell auf die Montagabende. Vor einer Woche hätten 4200 Menschen in Berlin demonstriert, Ende Januar seien es auch schon einmal mehr als 8000 gewesen. Auch an diesem Montagabend werden wieder Demonstrationen erwartet.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-124017/2 (dpa)